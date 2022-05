RAHUMATŠ! Lillekülas esineb ka 12aastane Mariupoli tüdruk. Henn: „Eesmärk on juhtida tähelepanu sõjale, et me ei harjuks sellega ära.“

Kuu aja pärast saab mullu konverentsiliiga alagrupiturniirile jõudnud Flora vutiklubi teada oma vastase tänavuses eelringis ja mänguks läheb juuli algul. Ses vaates on reedene „Rahumäng“ Dinamoga hea ettevalmistus tugeva vastase vastu. Aga mitte sellest ei tahtnud me täna rääkida.

„Esimene eesmärk on ikkagi juhtida tähelepanu sõjale, et me ei harjuks sellega liialt lihtsalt ära,“ rõhutab Flora peatreener Jürgen Henn.

Venemaa sissetungist Ukrainasse on möödas üle kaheksa aasta, täiemahuline sõda on kestnud peagi kolm kuud – nii kurb kui seda ka öelda poleks, aga inimesed on uudistega rindelt juba harjunud, need ei torka enam sama teravalt kui varem.