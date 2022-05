NBAs selgus esimene poolfinalist, Doncic vedas Dallase seitsmenda mänguni

„Alates sellest ajast, kui me ta hankisime, ootasid kõik Houstoni James Hardenit,“ ütles 76ersi täht Embiid pärast kaotatud kuuendat mängu. „Aga ta pole enam see. Ta on pigem mängujuht.“

76ers lootis, et Harden tõuseb Embiidi kõrval teiseks meeskonna täheks, kuid mees ootusi ei täitnud. Otsustavas kuuendas mängus jäi ta arvele 11 punkti, üheksa korvisöötu ja neli pallikaotust. Philadelphia meeskonna hooaeg on läbi, ent laual on küsimus, et mis saab Hardenist edasi.