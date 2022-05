Eestisse naasnud väravakütt Liliu: „Jalgpalluri amet on äge! Elan paljude Brasiilia poiste unistuste elu.“

„Profikarjäärini jõudmine polnud lihtne, sel teel oli raskeid hetki, aga ma ei saa kurta. Olen käinud väga paljudes riikides alates Eestist lõpetades Peruuga. Näinud väga palju erinevaid kultuure. Olen väga rahul, et mu karjäär kujunes selliseks. Olen saanud tänu jalgpallile väga palju hindamatuid võimalusi,“ tunnistab 2018. hooaja Eesti meistriliiga parim väravakütt Liliu, kes paariaastase pausi järel on tagasi maarjamaal. „Jalgpalluri amet on äge! Elan paljude Brasiilia poiste unistuste elu.“