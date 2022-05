Neuville Portugali etapi eel: vaevalt me jõuame poodiumile, realistlik eesmärk on esiviisikusse mahtumine

Hooaja kolme esimese etapi järel on Neuville MM-sarjas Toyota piloodi Kalle Rovanperä järel teine. Sellelt positsioonilt stardivad nad ka Portugali rallil, mistap peavad nad järgnevatele teed puhastama. „Olen teine ​​auto teel. Mitmed väga kiired sõitjad alustavad palju kaugemal, nii on meil päris suur väljakutse, et võidelda koha eest esiviisikus,“ leidis Thierry Neuville Dirtfishile antud intervjuus. „Võib-olla on mingi võimalus jõuda poodiumile, aga realistlik eesmärk on esiviisikusse mahtumine.“

2018. aastal Portugali ralli võitnud Neuville on kindel, et sama trikki ta tänavu ei korda. „Meie järel stardivad viis-kuus sõitjat, kes võitlevad esikoha eest. Teame, et meil tuleb keeruline ralli,“ jätkas belglane.

Kolme etapi järel juhib MM-sarja Kalle Rovanperä 76 punktiga. Hyundai pilootidest on Neuville 47 silmaga teine ja Tänak 27 silmaga viies. Eestlane võitis ralli 2019. aastal, kuid siis istus ta veel Toyotas.

„Portugalis on väga lõbus sõita ja see on ralli, mida ma väga naudin,“ tõdes Tänak. „Esimest korda sel aastal võistleme kruusal. Nii saame esimese indikatsiooni, kui konkurentsivõimelised me tänavu oleme. Portugali ralli on küll kiire, aga teed on üsna pehmed. Kiiruskatsete teised läbimised on päris nõudlikud.“

Nii pole eestlase sõnul oluline vaid kiirus, vaid ka autode vastupidavus. „Kuid mina ja Martin [Järveoja] teame, mida peab tegema Portugali ralli võiduks. Loodetavasti Horvaatias leitud hoog kandub edasi ka siia ning teeme hea tulemuse,“ hoidis Tänak positiivset joont.