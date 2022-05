VUTISÕDA: FIFA soovib oluliselt piirata agentide vahendustasusid

Väljaande The Athletic väitel plaanib rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) edaspidi piirata vahendajate tulu. Uute reeglite väljatöötamine on kestnud paar aastat ning lõpuks ollakse sellega finišisirgel. Ideaalis tahab FIFA reeglid ratifitseerida sel suvel ning kavandatavad muudatused jõustuksid enne 2023–2024 hooaja algust.

See oleks suur võit klubidele, sest viimastel aastatel on agentide tasud kerkinud lakke. Kuulsaim miljonite liigutaja oli hiljuti meie seast lahkunud Mino Raiola, kelle loodud agentuuri kuulub ka Haaland. Kui möödunud kümnendi keskel siirdus Paul Pogba Torino Juventusest Manchester Unitedisse, siis väidetavalt pani Raiola selle pealt tasku ligi 50 miljonit. Tõsi, ametlikult pole summa suurus siiani teada.

Siiski pole kindel, kas FIFA suudab regulatsioonid läbi suruda, sest erinevates riikides on erinev seadusandlus. „See on lootusetu võitlus,“ ütles ühe suurima agentuuri ICM Stellar Sportsi juht Jonathan Barnett veebruaris The Athleticule. „Meil pole probleeme reeglite ja määrustega, kuid ainult siis, kui neid tehakse õigesti ja seaduslikult. Ja praegu see pole nii. Olen üsna kindel, et kohtume FIFAga väga paljude erinevatee riikide kohtutes.“