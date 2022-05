Guardiola andis teda kritiseerinud Manchester Unitedi legendidele korraliku vastulöögi

Aastatel 2006-2014 Unitedis pallinud Evra oli pärast City hävimist poolfinaali kordusmatšis Madridi Reali vastu, et Guardiola ei oska juhendada tugeva karakteriga mängijaid. Prantslane lisas ka, et valitseva Inglismaa meistriga liitutakse ainult raha pärast.

Berbatov kritiseeris City mängijaid, tuues välja, et nad polnud Madridis toimunud korduskohtumises piisavalt keskendunud. Karjääri jooksul neli meistrite liigat võitnud Clarence Seedorf seadis aga kahtluse alla Guardiola jalgpallifilosoofia.

Kuigi City pole veel ihaldatud meistrite liigat suutnud võita, siis kodustes sarjades on nad olnud väga edukad. Viimasest neljast Inglismaa meistritiitlist on võidetud kolm ning käimasoleval hooajal ollakse kaks vooru enne lõppu liidrikohal.

Guardiola ei saa endiste mängijate tehtud kriitikast aru. „Kas mul pole iseloomu, sest lasime ühe minuti jooksul lüüa kaks väravat? Pärast seda, kui meil oli skoorimiseks võimalusi,“ meenutas ta Daily Maili vahendusel, andes mõista, et meeskond mängis vaatamata kaotusele hästi.

Inglise meistriliigas on oldud võimsad ning seal on viimastes mängudes löödud vastastel puurid palle täis. „Ja kas pärast seda, kui lõime nelja mänguga 19 väravat, on meil erakordne iseloom? Andke andeks, aga ma ei nõustu sellega absoluutselt,“ jätkas Guardiola.