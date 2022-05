VENELASTE PANTVANG! Kas kanepilembeline korvpallur on sama väärtuslik kui Afganistani ja Aafrika „surmakaupmees“?

Sõja tõttu Ukrainas on kerge ära unustada, et venelased on veel ühe rahvusvahelise skandaali keskmes: ameeriklased süüdistavad neid kahekordse olümpiavõitja Brittney Grineri ebaõiglases vangistamises. Idanaabrite uudisagentuur TASS paljastas nüüd, et venelased loodavad USA korvpalluri vahetada vangi vastu, kelle kätel lugematute süütute inimeste veri!