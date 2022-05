Hea uudis vutikoodisele: Hein on tagasi!

Vigastus vajas operatsiooni ning sellest taastumiseks prognoositi umbkaudu kaks kuud. Tundub, et ennustused tabasid naelapea pihta, sest sel nädalal avastasid Arsenali treeningut väisanud ajakirjanikud endalegi üllatuseks, et teiste seas harjutas esindusmeeskonnaga ka Eesti koondise väravavaht.

Sealjuures ei olnud Hein niisama võistkonna juures vaid tema kaitsta oli värav, kuhu Arsenali ründajad enda vormi proovisid timmida. See tähendab, et kõigi eelduste kohaselt on meie mängumees vigastusest täielikult taastunud. Tõsi, mängupraktikat ta kahjuks enam sel hooajal kuskilt ammutada ei saa.