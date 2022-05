Giro üheksanda etapi võitis kogenud belglane, Taaramäe on kokkuvõttes jätkuvalt kolmas

„Jooksikute grupis olid väga tugevad sõitjad. Teadsime, et meie seltskonnas jälgivad kõik van der Poeli, otsustasime rünnata ja õnnestus. Mägisel osal suutsime edu hoida ja teadsin, et kui me jõuame neljakesi finišisirgele, siis ma võidan,“ muljetas De Gendt. „Tänase päeva rada sobib mulle. Tee käis üles alla, polnud aega puhkamiseks ning väga keeruline oli vahesid kinni tõmmata. Õnneks olid mu jalad täna väga head.“