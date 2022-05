POOLFINAALIDE VÕITJAD JA KAOTAJAD | Briljantne Braxton, hoos Hermet, üllataja Tamm ja Tartu publik

Võitja: Ivo Van Tamm. Esimeses kahes mängus said Pärnu kindlad 52 : 76 ja 84 : 99 kaotused, mistap näis üsna loogiline, et valitsev meister teeb laupäeval sotid selgeks. Pärnu, aga eelkõige Ivo Van Tamm ja Alterique Gilbert arvasid teisiti. Kolmandat matši alustas Pärnu paremini ja nad olid poolajaks eest 41 : 36. Kuid kolmanda veerandi võitsid suvepealinlased Tamme ja Gilberti eestvedamisel lausa 30 : 12 (!). Kodusats löögiulatusse enam ei jõudnudki ja Pärnu võitis kohtumise 91 : 70. Jep, Pärnu võiks viimasel veerandil jääda nullile ja oleks ikka mängu võitnud! Esimeses kahes kohtumises platsilt 22st viskest vaid kolm (jah, kolm!) tabanud Gilbert tõi 18 punkti ja jagas 11 korvisöötu. Kui põhihooajal satsi vedanud ameeriklase sooritused olid oodatavad, siis kõva pauk on ja oli Tamme mäng.