FIA president hoiatas Hamiltoni: tal pole valikut

Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton tänavusel hooajal suure tõenäosusega tiitliheitlusse ei sekku – seda on ta ka ise öelnud. Ent sellegipoolest pälvib ta vormelipilootidest tähelepanu vaata et kõige rohkem. Viimasel ajal on selle põhjuseks tõik, et ta tahab võidukihutamise ajal kanda ehteid, ent Rahvusvahelise autospordiliidu (FIA) uute reeglite järgi pole see lubatud. Kui enne Miami GPd korraldas britt protesti ning ähvardas sõidust kõrvale jääda, siis nüüd hoiatas teda FIA president Mohammed ben Sulayem.