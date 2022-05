Ogier: tahan aidata meeskonnal võita järjekordne MM-tiitel

Mullu sai 38aastane Ogier seal kolmanda koha, kokku on ta selle ralli võitnud viiel korral. „Olen väga põnevil, et saan taas Portugalis võistelda. Hea oli vahelduseks rallist eemal olla ning tunnen end nüüd värskelt. Mõistagi on mul hea meel näha, et meeskond on suutnud võitmist jätkata. Ma ei kavatse rallit ainult nautida, vaid tahan aidata tiimil võita tiitel tootjate arvestuses. Portugal on mulle eriline koht: mul on hea side fännidega ning viimased aastad on seal olnud edukad.

Tänavu on olukord natuke teistsugune, sest ma ei stardi esimeste seas. Loodetavasti annab see eelise, kui vihma ei saja. Suurim väljakutse on rütmi leidmine, sest testisin eelmisel nädalal masinat kruusal vaid ühel päeval. Samas on autod kõigile uued,“ lausus Ogier Toyota pressiteate vahendusel.

MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä lõpetas mullu Portugali ralli tehniliste probleemide tõttu alles 22. kohal, kuid oli punktikatsel neljas. Tänavu on ta enne võidukihutamist positiivselt meelestatud.

„Uues autos on kruusal päris hea tunnetus. Eelmisel nädalal õnnestus meil etapieelsel testil teha mõningaid parandusi. Üldiselt meeldib mulle Portugali etapp. Katsed on kenad ja tehnilised ning rallil on suurepärane atmosfäär. Ilmselt on teede puhastamine meile suurimaks väljakutseks, arvestades, et tegemist on millegi täiesti uuega. Reede on sel etapil usutavasti tähtsam kui mõnel teisel rallil ning püüame saavutada kohe hea kiiruse, et püsida terve nädalavahetuse vältel konkurentsis. Kõige olulisem on jääda rahulikuks ning häid punkte noppida,“ sõnas 21aastane soomlane.