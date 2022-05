Warholm: tunnen end paremini kui eelmisel aastal

Sest sellist aega nagu 45,94 on väga keeruline üle lüüa. Ilmselt oli väga vähe neid, kes uskusid, et tõketega staadioniringi on üldse võimalik läbida 46 sekundist kiiremini. Ent just seda suutis teha Warholm olümpiafinaalis, kärpides enda nimel olevast maailmarekordist 76 sajandikku. Tänavu on ta võtnud eesmärgiks tõsta keskmist taset, sest on üsna selge, et igal võistlusel enam uut rekordit ei tule. Seega loodab kahekordne maailmameister, et suudab tunda rõõmu stabiilsusest, näiteks kui suudab joosta pidevalt 46,50 ümber.