Narvas välkusid punased, karikafinaali edenes Kalju. Transi kaitsja: see oli ilmselge suluseis!

Kalju vasakkaitsja Henri Järvelaid märkis Soccernet.ee otse-eetris, et meeskond muutus pärast Transi punast kaarti pisut laisaks ja mugavaks, kuid päeva lõpuks on oluline vaid võit. „Seest anti [vaheajal] suht lihtsaid juhiseid: „Hoiame mängu lihtsana, teeme võimalusel kaks puudet, sest väljak on raske, otsime lihtsamaid lahendusi ja üritame palli maas hoida, sest tuuleva võis see igatpidi lennata.“