Aksalu prohmakas kinkis Levadiale võidu. Voolaid: olen nii närvis, et tahaks vanduda, aga tean, et ei tohi seda televisioonis teha

Kohtumise ainus värav jääb suuresti Paide kogenud väravavahi Mihkel Aksalu hingele, sest ta lasi 28. minutil käte vahelt läbi Levadia ründaja Liliu madala kauglöögi, mis polnud üleliia tugev. Samas ei saa eirata seda, et kõik algas Levadia edukast kõrgest pressingust, tänu millele võideti pall Paide väljakupoolel tagasi.

Peab tunnistama, et rohkem meeletult häid või ohtlikke variante Levadia 90 minuti jooksul ei tekitanudki. Lööke, standardolukordi ja poolteravusi muidugi oli, aga mitte midagi sellist, kus Aksalu pidanuks oma parimad oskused mängu panema. Seda hoolimata asjaolust, et Paide oli sunnitud kahe poolaja vahel asendama keskkaitses Ragnar Klavani 20aastase Kristjan Peldiga.

„Oli väike küsimärk, kas ta üldse saab alustada,“ kommenteeris Paide peatreener Karel Voolaid mängu järel ETV2 otse-eetris Klavani olukorda. „Ta otsustas, et tahab võistkonda aidata, aga tundis poolajal, et asi pole praegu seda väärt. Et nii jätkates läheb asi väga hulluks.“

Paide vahest parim moment tekkis 66. minutil, kui esmalt tõmbas Deabeas vasakul äärel konksu sisse ning saatis Levadia värava suunas parema jalaga madala ja tugeva löögi. Karl Andre Vallner tõrjus selle enda ette, kuid Ebrima Singhateh suutis jätkuolukorras lüüa palli seitsme-kaheksa meetri pealt vastu Vallnerit.

Ärevaks kiskus ka 90. minutil, kui Vallner niitis Singatehi maha, kuid Levadia õnneks napilt väljaspool trahvikasti. Järgnenud karistuslöögi keerutas Andre Frolov üle tagumise ristnurga.

Levadia kaaspeatreener Vladimir Vassiljev ETV2 otse-eetris: „Mängupilt polnud kõige parem, aga kuidas kaitses mängisime… Taga null, see näitab meisterlikkust. Vallnerilt superhea töö, likvideeris kaks parimat momenti. Tubli-tubli-tubli!“

Paide peatreener Karel Voolaid: „Ma olen nii närvis, et tahaks vanduda, aga tean, et ei tohi seda televisioonis teha. Mul pole Mihklile ühtki etteheidet, ta on tegelikult teinud trennides väga head tööd. See on paratamatus jalgpallis, et selliseid asju juhtub. Ju oli teatud pinget ja survet Levadia poolt.