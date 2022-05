HURRAA! Tipptennise kuum paar saab lapse

Nad leidsid teineteist aastal 2019 ning abiellusid mullu. Elina võttis küll abikaasa perekonnanime, kuid võistleb jätkuvalt neiupõlvenime all.

„Teadsime Gaeliga üksteist pikka aega, sest osalesime pidevalt samadel turniiridel, aga suhtlesime väga vähe. Ta teadis, et olin suhtes,“ on Svitolina välismeediale rääkinud.

„2018. aasta lõpus läksin sõpradega Pariisi tähistama aastalõputurniiri võitu. Postitasin sotsiaalmeediasse foto ja Gael kirjutas mulle. Kohtusime ega suutnud enam teineteisest eemal olla. See on uskumatu kokkusattumus, et olime samal ajal Pariisis, sest mina elan Londonis ja Gael elab Genfis, kuigi on Pariisist pärit.“

2021. aasta veebruaris teatasid nad, et teevad suhtes pausi. „Kaks sõpra mõistsid, et vajavad isiklikku ruumi, et elada maksimaalselt lõbusat ja täisväärtuslikku elu,“ kommenteeris Svitolina.

Ometi võttis elu sellise pöörde, et paar kuud hiljem tegi Monfils ukrainlannale abieluettepaneku, millele too vastas jaatavalt.