Giro seni raskeim etapp langetas Taaramäe kolmandalt kohalt märksa tahapoole

„Lootsin, et suudan üht-teist korda saata, aga olen Etnast saati põlvevalu käest vaevelnud,“ sõnas Yates pärast etappi tiimi sotsiaalmeedia vahendusel. „Olen püüdnud seda nii hästi ohjeldada, kui võimalik. See polnud täna minu ainus probleem. Kannatasin ka kuumuse käes.“

„Kindlasti ei saa see lihtne olema, pean enda võimeid ületama, et seda saavutada,“ rääkis Taaramäe tuuri eel ERRile. „Naturaalselt sõrmenipsuga ei tule. Õnne peab olema. Lootusi on küll – nii kehvaks ja kulunuks ma ennast ei peaks, et ma siin midagi teha ei jõua. Kindlasti ootan endalt etapivõitu.“