Rehemaast saab ilmselt suusakoondise peatreener

Murdmaa alakomitee esimees Vahur Teppan ei tahtnud teemasse süvitsi minna enne, kui allkirjad on paberil, vaid märkis, et läbirääkimised käivad. „Siin on palju tahke, millega liit peab arvestama. Finantspool, sisuline pool, mis kohustused kellelgi ettevalmistus- ja võistlusperioodil on, et kõik osapooled oleksid asjadest õigesti aru saanud,“ ütles ta.

Eelmisel hooajal treenis Rehemaa peamiselt Marko Kilpi ja Kaarel Kasper Kõrget. Neist esimene kuulub nüüdki koondisesse, teine on koondisekandidaat. Ajast, mil Eesti suusakoondis oli päriselt ühtne ja koos tegutsev üksus, on möödas palju aastaid.

Rehemaa oli nõus natuke ka oma nägemust tutvustama.