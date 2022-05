Ott Tänak: väheste kruusakilomeetrite tõttu on Portugali ralli meie jaoks üks suur test

Hooaja esimese kruusaralli eel on Tänaku sõnul Hyundail olnud kruusaga seotud ettevalmistused pigem piiratud. „Portugali ralli saab meile olema üks suur test, kus on vajalik teha kiired järeldused ja leida parimad võimalused edasiliikumiseks,“ ütles ta.

Kas Horvaatia rallil saadud teine koht ja esikohavõitlus mõjusid sõitja enesekindlusele hästi? Tänaku sõnul oli positiivne vahelduseks võistlus lõpetada. Enesekindluse tekkimiseks peab meeskond tema hinnangul muutuma palju stabiilsemaks ning siis saab hakata jälle võidu sõitma nii nagu see tema nägemuses käima peaks.

Eesolevale etapile on Tänaku sõnul väga raske ootuseid seada, kui pole mingitki arusaama, kus ollakse võrreldes teistega. „Ma väga loodan, et suudame ralli läbi sõita ilma tehniliste probleemideta ja kui see juba õnnestub, siis kõik järgnev oleks ainult positiivne.“

Hyundai võistkonna juht Julien Moncet sõnas hiljuti, et on kindel, et Hyundai on kruusal konkurentsivõimelisem kui asfaldil, sest on auto arendamisel just kruusapinnasele keskendunud. Sõitja arvates peab aga jääma realistiks. Tuleb mõelda ja keskenduda positiivsele, ent kruusal sõidetud kilomeetrid on senini olnud väga piiratud ning parim võimalus edasiliikumiseks on kilomeetrid järgmistelt rallidelt.

Rootsis kasutusel olnud auto on palju sarnasem kruusaseadistusega autole – lumel ja kruusal sõitmine on tunduvalt sarnasemad kui kruusal ja asfaldil sõitmine. „Rootsi rallilt saadud info kasutamise takistuseks on selle ralli väga siledad, jäised ja lumised olud ning ühtlasi olid seal ka ülimalt sirged ja kiired teed. Nüüd aga läheme radadele, mis on aeglased ja tehnilised ning kõike muud kui siledad.“

Kui palju on Portugali etapi katsete trassid võrreldes eelmiste aastatega muutunud ning millised faktorid saavad otsustavaks? „Sel aastal on kõik katsed samad ja otsustab vastupidavus aga loomulikult ka kiirus. Tegu on hooaja esimese kruusaralliga kõikidele tiimidele ja sõitjatele,“ ütles ta.

Ralliäss kommenteeris Betsafe’i blogis ka DirtFishi portaali hiljutist lugu sellest, kuidas WRC All Live on muutnud rallisõitjate ettevalmistust ja eeltööd, võimaldades konkurentide sõidustiili analüüsida ja sealt endale kasulikku üles korjata.