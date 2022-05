VÄGEV: Paide tütarlaps tegi poistele säru

Võistlejaterivi oli viimaste aastate pikim, hooaja avavõistlusel oli stardis koguni 128 sõitjat. Hoovihmadega vürtsitatud päev sundis enamasti kasutama vihmarehve ning niiske või märg rada tõi endaga kaasa ka palju kukkumisi. Kõige hullema neist elas S1 sõidus üle Karl Takk, kes hüppel vääratas ning hüppe taha kukkunud sõitjale ja tema rattale sõitsid omakorda otsa taganttulijad. Selle õnnetuse tagajärjel viidi mitu sõitjat haiglasse.



Klassis S1 võitis Patrick Pals mõlemad sõidud. Eero Madisson oli mõlemas sõidus teine ja pakkus teises sõidus MM-il osalevale Palsile ka tihedat konkurentsi, kaotades vaid sekundiga. Aksel Pärteloeg sõitis end esimeses sõidus kolmandaks, kuid teise sõidu lõpus sõitis rajalt välja ning pidi etapi kokkuvõttes leppima viienda kohaga. Kokkuvõttes oli kolmas leedulane Dominykas Diraitis.



Klassis S4 suutis Paide tütarlaps Selyn Kazakova, kes esimese sõidu võitis ja oli teises teine, seljatada leedulase Deividas Gecyse ja Läti ringrajasõita Garijs Rozkalnsi. Eiki Kunder oli 4. ja Mait Kukk 7.



„See etapp andis palju kogemusi juurde, rajaga pidin natuke ära harjuma, sest asfalt oli isegi kuivana libe,“ rääkis Kazakova, kellel enda sõnul vihmasõidu kogemust väga ei ole, kuid suutis isa abiga siiski sõitudeks sobivad rehvid alla sättida ja ka rõhud selliseks seada, et pidamine oli hea. „Esimese sõidu start läks hästi, suutsin end kolmandale kohale suruda ja paari kurvi pärast olin juba teine. Nägin, et esikoha sõitja on kurvides aeglasem ja kasutasin möödasõiduvõimaluse viimasel sektoril ära. Nii suutsin lõpetada esimesena.“