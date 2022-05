15 HINNET | Millised välismaal mängivad korvpallikoondislased õnnestusid ja kes põrusid?

Maik-Kalev Kotsar 5

Hamburg Towersiga Saksamaa kõrgliiga põhihooajal: 31 mängu; 14,1 punkti (visketabavus platsilt 62,2%); 7,3 lauda; 1,9 korvisöötu.

(eelneval hooajal Hamburg Towersis: 31 mängu; 15,3 punkti (59,8%); 6,5 lauda; 1,8 korvisöötu)

Kotsari hooaeg sai läbi, sest Saksamaa kõrgliiga play-off'is jäi Towers mängudega 0 : 3 alla Bonnile. Avamatši kaotas Kotsari leivaisa lisaajal 98 : 100, eestlase arvele jäi 21 punkti (visked platsilt 9/15), 11 lauda, 2 söötu. Tal oli tiimi parim efektiivsusnäitaja (24) ning paremuselt teine +/- näitaja (+7). Teises kohtumises jäi Towers võõrsil alla 81 : 89, Kotsari saldosse jäi 7 punkti (3/5), lausa 15 lauda, aga ka neli pallikaotust. Kolmandas matšis tõi eestlane 17 punkti, seitse lauapalli ja neli resultatiivset söötu, aga tuli järjekordne napp kaotus (88 : 95) ning Maik-Kalev pääses puhkama.

See võtab eestlase hooaja suurepäraselt kokku. 25aastane keskmängija on väga efektiivne, paneb katteid, möllab lauas ja paneb visked hea protsendiga kotti. Sealjuures olid Kotsari statistilised näitajad üsna identsed EuroCupis, kus Towers võitis alagrupis 16st mängust kuus ning kohamängude avaringis jäi 80 : 98 alla Valenciale.

Väike pluss hinde tagant jääbki puudu vaid seetõttu, et Saksamaa liigas oli meeskond põhihooajal seitsmes ja kohamängud ning eurosari päädis vara. See pole küll Kotsari süü, aga siiski. Tema headust näitab seegi, et talvel soovisid tema teeneid kaks Euroliiga klubi, kellest ühe nimi pole teada ja teine oli 2016/17 hooajal sarja meistriks pärjatud Fenerbahce. „Lepingus polnud väljaostusummat kirjas ja minu mittemüümine oli klubi otsus. Tol hetkel oleksin ma muidugi tahtnud Fenerbahcesse minna, aga austan nende otsust,“ ütles Õhtulehele veebruaris Kotsar. Loodetavasti läheb sel suvel mõnda suuremasse klubisse minek läbi!