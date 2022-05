TA TOIMUB SIISKI! Tallinna WTA 250 turniir kirjutati ametlikult võistluskalendrisse sisse

Esmaspäeval avalikustati värske WTA kalender, kus on näha, et septembri viimasel nädalal toimub WTA 250 turniir Tallinn Open. Eesti tenniseliit kinnitas, et selline tennise suursündmus Eestis aset leiab, kuid täpsem info saadetakse selle kohta lähipäevil.