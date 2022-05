Pöörase viskepeo korraldanud Pärnu viis poolfinaalseeria Kalev/Cramoga otsustavasse mängu

„Selline sats olemegi. Kiirrünnakute pealt kasutame võimalusi ära, sats on viskajaid täis ja see meie leib ongi,“ lausus ääremängija.

Kuidas pärnakad end null-kahe pealt tagasi vinnasid? „Kui sa tänaval koera nurka surud, siis ta näitab hambaid ja täpselt selline sats me olemegi. Meie eelis on see, et mängime kiiret mängu ja võib-olla Kalev/Cramo pole selleks valmis. Olime kaks-null taga, mingeid taktikalisi muutusi ei teinud, pigem vaimselt häälestasime ennast ümber ja otsustasime, et midagi pole veel lõppenud. Oleme nagu üks rusikas, uskusime endasse ja tulime tagasi,“ kostis Konontšuk.