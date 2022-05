ESIMENE 32 AASTA JOOKSUL: Inglismaa tegevjalgpallur tunnistas avalikult, et on gei

17aastane Daniels kinnitas, et nii meeskonnakaaslased kui ka Blackpooli klubi taustapersonal on teda pärast uudise teatavaks tegemist täielikult toetanud.

„On õige aeg seda teha, ma tunnen, et olen valmis inimestele oma lugu rääkima. Tahan, et inimesed teaksid, kes ma päriselt olen,“ rääkis Daniels Sky Sportsile.

„Olen sellele mõelnud juba pikka aega, kuidas ja millal ma tahan seda teha. Tean, et nüüd on see aeg. Olen valmis olema mina ise, olema vaba ja kõiges kindel.“

Daniels rääkis, et mõistis juba varases nooruses, et on gei.

„Ma ei saa öelda täpset kuupäeva, kuid olin ilmselt viie- või kuueaastane, kui sain sellest aru. Nii et olen selle valega elanud pikka aega. Selles vanuses ei mõtle sa selle peale, et jalgpall ja geiks olemine ei käi justkui kokku. Sa lihtsalt mõtled, et ühel päeval, kui oled vanem, leiad endale tüdruksõbra ja muutud ja kõik on hästi. Kuid kui saad vanemaks, siis mõistad, et sa lihtsalt ei saa muutuda. See ei käi nii,“ tõdes Daniels.

Kui individuaalaladel on homoseksuaalseid atleete ikka esile kerkinud, siis meeste võistkonnaalade puhul on see olnud tabuks. Sissejahutuses mainitud Fashanu oli suur erand, kuid kaheksa aastat pärast kapist välja tulekut sooritas ta enesetapu.