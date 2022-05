Eesti jalgpallikoondislane pani Ukraina toetuseks oksjonile kastitäie enda pruulitud väga erilist kesvamärjukest

Nagu võib lugeda pudeli sildilt, on tegemist vägagi erakordse pruuliga, sest stiililt on see passioonvilja pilsner, mida naljalt meie (käsitöö)õllepoodide lettidelt ei leia. Слава Україні nimelise õlle etikett on kujundatud Ukraina lipu värvides ning pudeli tagumiselt sildilt võib lugeda järgmist: „Ukraina sõda. 2022. aasta 24. veebruaril tungis Venemaa rahvusvaheliselt hukka mõistetud agressiooniaktiga Ukrainasse. Sissetung päästis Euroopas valla suurima põgenikekriisi pärast Teist maailmasõda. Üle 4,8 miljoni ukrainlase lahkus riigist ja veerand rahvastikust oli sunnitud riigisiseselt ümber asuma. Selle õllega toetad neid, kes on kannatanud Ukraina sõjas.“