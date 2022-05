EBAÕNN: poodiumit sihtinud Eesti võidusõitja jaoks lõppes Imola etapp katkestamisega

„Kahju, et pidime seekord lahkuma katkestamise ja punktideta. Andrew tegi kuni kokkupõrkeni heda tööd. Olime liidrist vaid 24 sekundi kaugusel ja poodiumist viis sekundit. Tundsime, et kõik oli võimalik. Alessio Picariello pidi tegema keskmise vahetuse ja minu ülesandeks oli tiim finišisse tuua. Paraku läks nii, et me ei saanudki autosse. Ent me võidame koos ja ka kaotame koos. Usun, et järgmisel etapil saame lõpuks oma potentsiaali näidata,” tõdes Martin Rump pärast Imola etappi.