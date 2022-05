Ralliekspert ennustab Portugali ralli võitjaks Tänakut

Kui Ott Tänaku hooaja kaks esimest etappi ebaõnnestusid, siis Horvaatia rallil õnnestus tulla teiseks – esikohast jäi seejuures puudu vaid 4,3 sekundit. Ralliportaali DirtFish ajakirjanik David Evans ennustab, et Hyundai piloot avab võiduarve järgmisel nädalal Portugalis, kus piloodid kihutavad esmakordselt kruusal hübriidautodega. Luke Barry peab eestlast aga mustaks hobuseks. Ta usub küll, et 2019. aasta maailmameistril on seal omad võimalused, ent oma esikolmikusse asetas ajakirjanik siiski hoopis Sebastien Ogier', Elfyn Evansi ning Dani Sordo.