Flora lõi Kuressaarele neli väravat. Miller: oleksime võinud rohkem lüüa

Seejuures löödi kõik neli väravat esimese poole tunni jooksul. Mänguskoori avas kümnendal minutil Rauno Alliku, kellele oli see tegu hooaja kuuenda tabamusega. 86 sekundit hiljem duubeldas eduseisu Sergei Zenjov, kes sai Daniil Kuraksinilt väravaesisele terava söödu ning saatis nahkkera kerge vaevaga puuri.

Miller sõnas pärast mängu Soccernet.ee otseülekandes, et kuigi Flora alustas särtsakalt, siis polnud see neile midagi erakordset. „See energia ei saa kuskilt tulla, see peab meie sees olema. Täna oli meil palju tehnilist praaki, aga asjad õnnestusid samuti – suutsime kiiresti väravad ära lüüa. Oleksime võinud veel lüüa, kuid teisel poolajal ei õnnestunud. Peame natuke järele mõtlema,“ selgitas ründav poolkaitsja.