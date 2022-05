JÄÄHOKI MM: Rootsi purustas Suurbritannia, võidukas oli ka Šveits

Ka pühapäeval Tšehhi vastu kaks väravat visanud Asplund arvas, et rootslased võinuks isegi paremini mängima. „Saime sellise stardi nagu tahtsime ja läksime sealt sama hooga edasi. Me ei mänginud hästi, aga saime oma esituse tehtud ning võtame kaasa kolm punkti. [Väravad] tõstavad mu enesekindlust, aga meeskonnamäng on kõige olulisem. Pole oluline, kes skoorib,“ lausus Buffalo Sabresi klubis mängiv 24aastane ründaja Rahvusvahelise jäähokiliidu kodulehel.