Saksamaale põgenenud Iraani naistõstja: meil pole raha, õigusi ega vabadust

„Pidin töötama personaaltreenerina, et elatist teenida, aga koondiselaagri ajal ma ei saanud ju töötada, sel ajal pidin elama säästudest. Treeningtingimused olid kohutavad ning enda eest hoolitsemise võimalused väga napid, isegi koondiselaagrites. Meil keelati laagritest sotsiaalmeediasse videote postitamine, et inimesed ei näeks tingimusi. Ja Iraani naistõstjad ei tohtinud mõistagi välismeediale intervjuusid anda.“

Jahanfekriani sõnul otsustab kõike üks mees – alaliidu president Ali Moradi. Ta jättis Inside the Gamesi kriitilistele küsimustele vastamata. Nii on lugu ühepoolne, kuid probleemide tõsidust ilmestab seegi, et Iraani perspektiivikaim noor, 17aastane Yekta Jamali pani möödunud nädalal Kreekas toimunud juunioride MMi ajal putku. Väidetavalt suundus seegi neiu Saksamaale.

Mis siis veel Iraani tõstmises halvasti on? Naistel pole oma liigat, meestel on. Televisioon ei näite ega meedia kirjuta naiste võistlusest. Vastupidi, naistõstjaid hoopis kritiseeritakse rahvustelevisioonis. Ta tõi näite eelmisest aastast, kui populaarne meesnäitleja Dariush Arjmand (77) ütles intervjuus, et tõstmine on emaduse vastand ning rikub rindu ja munasarju.