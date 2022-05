Kas Tallinna WTA-turniiri finaalis näeb Kontaveiti ja Kanepit? Anett: „Muidugi oleks tore."

Kuna Kaja Kallase valitsus ei tahtnud talvel turniiri toetamist isegi teemaks võtta, on sellele oma õla alla pannud suurettevõtted ja -võtjad. Tenniseliidu peasekretär Allar Hint loetles neid kolmapäevasel pressikonverentsil: „Merko, Alexela ja Forus ning muidugi ka kultuuriministeerium, kellelt oleme saanud positiivse tagasiside ja toetuse et nad on meie taga ikka olemas.“