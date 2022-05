Eesti parim suusataja liitub maratonitiimiga

Kui vahepeal oli õhus võimalus, et Pekingi olümpiamängudel 33., 35. ja 36. koha saavutanud Alev peab rahapuudusel tippspordiga hüvasti jätma, siis nüüd pole see enam teema. Pigem vastupidi. Mitte, et rahalaev oleks tema juures maabunud, aga Norra meistrivõistlustel eraldistardist 50 km vabatehnikadistantsil välja võideldud 8. koht on tekitanud olukorra, kus ta saab valida, millise Norra klubiga koostööd teha. Selgus võiks ideaalis saabuda lähipäevil.