Girol ajalugu teinud Taaramäe tiimikaaslane sai tähistamise käigus vigastada ning jättis tuuri pooleli

Nimelt lasi ta šampanjapudelit avades korgil kogemata endale vasakusse silma lennata. Seejärel toimetati 22aastane eritrealane haiglasse ülevaatusele. Veidi hiljem lubati ratturil sealt naasta ning meeskonnakaaslastega võitu tähistada, kuid kolmapäeval selgus siiski, et saadud vigastus on liiga tõsine, et tuuriga jätkata.

Intermarche-Wanty-Gobert'i tiimi rattur ütles, et vajab taastumiseks pisut aega, kuid temaga on siiski kõik korras.

Meeskonna arst Piet Daneels ütles, et uuringutega tuvastati vasakus silmas verejooks ning loobumisotsus tehti suuresti seetõttu, et vähendada ohtu vigastuse süvendamiseks.

Rein Taaramäe on enne kolmapäevast sõitu 32. (+18.32). Eestlase eesmärgiks Girol on etapivõit. „Kindlasti ei saa see lihtne olema, pean enda võimeid ületama, et seda saavutada,“ rääkis Taaramäe tuuri eel ERRile. „Naturaalselt sõrmenipsuga ei tule. Õnne peab olema. Lootusi on küll – nii kehvaks ja kulunuks ma ennast ei peaks, et ma siin midagi teha ei jõua. Kindlasti ootan endalt etapivõitu.“