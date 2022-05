Liliu tõi FC1 : 0 Levadiale oma endise koduklubi üle võidu

Avapoolajal kumbki meeskond väravani ei jõudnud. Lähedamal oli skoori tegemisele valitsev meister. 29. minutil tabas Ernest Agyiri karistusala lähedalt sooritatud kaunis löök tagumist posti. Kümme minutit hiljem virutas liiga parim väravakütt Zakaria Beglarišvili palli latti.

Mängu ainsa kolli lõi 50. minutil Liliu, kes jõudis esimesena karistuslöögi järel posti lennanud nahkkerani ning saatis selle ühe puutega oma kunagise koduklubi väravasse. Kümme minutit hiljem saadeti pikk sööt Levadia karistusalasse. Pallini püüdsid jõuda nii Kalju ründaja Pavel Marin kui ka väravavaht Karl Andre Vallner, kuid lõpuks põrkasid mehed kokku.

Kalju mängijad nõudsid penaltit, ent kohtunik ei näinud olukorras midagi määrustepärast. Kollase kaardi andis ta hoopis küsimise eest Igor Subbotinile.

Kalju peatreener Eddie Cardoso oli kohtuniku otsuses pettunud. „Kui otsus tehakse selgelt meie meeskonna vastu, siis ei saa õnnelik olla. Esimesel poolajal polnud me piisavalt agressiivsed. Nad olid selgelt paremad. Teisel poolajal ärkasime pärast nende väravat üles. Kõik staadionil nägid, et see oli penalti. Aga nüüd ei saa me enam midagi parata, peame edasi minema,“ võttis ta ETV2 otseülekandes matši kokku.

Levadia keskkaitsjal Maximiliano Ugge, kelle valis ERR mängu parimaks, oli rõõmustamiseks mõistagi rohkem põhjust. „Suutsime puuri puhtana hoida ja kolm punkti teenida – see oli samm tiitli suunas. Oleme väga õnnelikud, see oli tähtis matš. Kalju on tugev vastane. Kui mängid meeskonnaga, kes võitleb tiitli nimel, siis on alati väga raske. Eelmises mängus olime päris murul, nüüd kunstmurul, ehk tegi see ka kohtumise keerulisemaks. Aga oleme tugev tiim ja lõpuks pole vahet, mis pinnasel mängime,“ lausus Ugge.

Kolmapäeval oli võidukas ka Paide Linnameeskond, kes alistas koduväljakul tulemusega 4 : 2 Narva Transi. Pärnu Vaprus ja Tallinna Legion tegid 1 : 1 viigi.

Levadia, kes on 14 mängust tervelt seitse võitnud skooriga 1 : 0, jätkab liigatabelis teisel kohal. Neil on koos 37 punkti, liidril FC Floral on sama palju silmi, ent neil on matš varuks. Kalju on 29 punktiga kolmas ja Paide (25) neljas.