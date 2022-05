FIS tegi ajaloolise otsuse: Sageli räägitakse, et naised pole nii tugevad kui mehed. Tahame seda muuta

Ametlik kinnitus otsusest peaks saabuma 26. mail. „See on tähtis ja ajalooline otsus,“ lausus FISi murdmaasuusatamise komitee juht Vegard Ulvang Dagbladetile. „Sageli räägitakse, et naised pole nii tugevad kui mehed. Tahan seda muuta,“ jätkas ta.

„Naiste sõitudes on vahed suuremad kui meeste omades, kus on konkurents tihedam. Kui peaksime sama pikki distantse läbima, siis on see veel igavam. See oleks vale otsus,“ lausus Johaug intervjuus Dagbladetile.