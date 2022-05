OTSEBLOGI | Põnevuslahing Portugalis: Rovanperä ja Evans võitlevad esikoha eest, Tänak noppis järjekordse katsevõidu

Tegelikult on meeskondade pealikel parasjagu peamurdmist, kas kasutada tiimikäsklusi. Enne seda etappi jäi Neuville Rovanperäst maha 29 silmaga, Sordo sõidab vaid valitud rallidel. Ideeliselt võiks Hyundai neljandat kohta hoidvale hispaanlasele öelda, et too võtaks hoo maha ja loovutaks punktid Neuville'le – raskes seisus on belglasel iga punkt arvel ning selle sammuga ei kaotaks tiim ka tootjate arvestust silmi. Samas on seda keeruline teha, sest Sordo võitleb kolmanda positsiooni eest.