OTSEBLOGI | Rovanperä jahib Evansi esikohta, Greensmithi katkestamine aitas Tänaku kaheksandaks

Üldiselt on Portugali ralli seis kummaline. Tänane päev on justkui möödunud draamadeta ja rahulikult, aga võitluspaare on küllaga: Evans vs. Rovaperä (+16,5), Katsuta vs. Sordo (+4,1), Loubet vs. Breen (+6,1) ning Tänak on ligi poole minuti kaugusel Greensmithist, mis senist päeva arvestades näib vägagi kinnitõmmatav vahe.