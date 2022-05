OTSEBLOGI | Toyotal on Portugalis kolmikjuhtimine, Tänak jahib kaheksandat kohta

Mis on järgmise kolme katse eel võtmeküsimused?

1. Mis seisus on teed teisel läbimisel? Eile said just teised läbimised paljude pilootide rehvidele saatuslikuks. Täna said tiimid lõunal hooldusalas masinaid putitada ja pakkisid kaasa uued jooksud, aga teed on täis poolesaja auto poolt tõmmatud kive.

2. Kas tuleb vihma? Täna on läbi päeva olnud õhus äikesevihma oht. Kui kuskil peaks tulema sahmakas, siis võib asi minna päris suureks loteriiks.

3. Kas Evans ja Rovanperä tohivad sõita võidu? Hommikul lubas Latvala oma hoolealustel mõõtu võtta, aga suures eduseisus pole kuigi loogiline, et piloodid riskiks kõrgete MM-punktide kaotamisega. Eriti olukorras, kus Kalle on sarja liider ja Neuville Portugalis kõrgetele punktidele ei kandideeri.

4. Kas Sordo suudab Katsuta tempos püsida? Jah, just niipidi. Hommikul oli jaapanlane kogenud Danist märgavalt kiirem ja tõusis kokkuvõttes kolmandaks. Kas Sordo suudab päeva teises pooles kaalukeeled enda kasuks pöörata?

5. Kas Tänak püüab järgmised kaks M-Sporti kinni? Hommikul möödus eestlane rehvi lõhkunud Fourmaux'st, nüüd on tal umbes minuti kaugusel Loubet ja Breen. Ühest küljest tundub minut suur vahe, teisalt võttis Ott neilt hommikuga taga poolteist.