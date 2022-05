Relvatärina alt Tartu kossutiimi jõudnud noor ukrainlane: „Kui sõda algas, siis mõtlesin, et see on mingi jama, see pole võimalik.“

Reede õhtul läheb see lahti – koduse korvpalliliiga finaalseeria, kus maid, puid ja kuldmedaleid hakkavad jagama Pärnu Sadam ja Tartu Ülikool Maks & Moorits. Arvestades seda, kui pikalt on Eesti klubikossu valitsenud BC Kalev/Cramo, on eesseisvad mängud ilmselt kõigile asjaosalistele väga erilised, kuid ühe Tartu noore mängumehe jaoks veel iseäranis.