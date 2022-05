Taas kolmandat veerandit kohutavalt alustanud Kalev/Cramo alustas pronksiseeriat võiduga

Viimasel veerandil TalTech enam lähemale kui kuus silma ei jõudnud ning 85 : 75 võiduga läks Kalev/Cramo seeriat juhtima 1 : 0. Võitjate parimana 18 silma toonud Kitsing tõdes, et peale poolfinaalseeriat on vaimselt keeruline end pronksimängudes sundida. „Eesmärk oli teine, aga oleme professionaalid ja peame asjad lõpuni tegema. Peame hooaja võimalikult hästi lõpetama,“ lausus ta.

TalTechi abitreener Kris Killing polnud rahul matši algusega. „Hea, et saime puhata, aga alustasime mängu kohutavalt. Õnneks saime mingil hetkel käima, aga kui annad Cramole edu, siis on raske,“ sedastas ta.

Eelkõige jäi ülikoolisats hätta korvi all. „Meil oli oma plaan, sest teadsime, et nad on meist pikemad. Aga mängu alguses meil polnud nii palju energiat kui teisel poolajal,“ kahetses Killing, kes oli rahul kolmanda veerandiga, kus nad pääsesid viivuks ette. Aga siis pani Kalev paar kolmest kotti, nemad eksisid ja sellega läks mäng taas käest. „Võtmeks on emotsioon ja tahtmine. Meil on iga mängija oluline, kui keegi läheb lati alt, siis on raske.“