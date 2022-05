LÄKSKI NII: Vips F1 vabatreeningul kõige kõrgemate kohtade peale ei mänginud

„Ma sain paar nädalat tagasi teada, et saan seda teha. See on järgmine aste minu karjääris,“ avaldas Vips F2-sarja kodulehele. „Rääkisin Miamis Checoga (Pereziga – toim.), oli kiire vestlus kõige kohta, nii et peaks korras olema.“

Eestlane jätkas: „Ma olen inseneridega üle käinud, mida ma tegema hakkan nii et kahjuks korralikke surumisringe mul pole. See oleks olnud kena, aga ma pean väga olulisi asju läbi viima.“

Sealt ka põhjus, miks juba enne sõitu oli selge, et Vipsi nime ei tasu kell kolm pärastlõunal algaval vabatreeningul ilmselt otsida ajavõtutabelite tipust. Keegi tippudest ikka üritab oma vormelist viimast võtta!

Lõpuks läks nii, et 23 ringi rajal masinale kuuma andnud Vips näitas 20 piloodi seas kõige kehvemat tulemust. Vabatreeningu parimaks osutus ajaga 1.19,828 Ferrari äss Chareles Leclerc, kellele järgnesid meeskonnakaaslane Carlos Sainz (+0,079) ja Max Verstappen (Red Bull, +0,336). Vips kaotas Leclercile 4,310 sekundiga ning ka eelviimast aega näidanud Nicholas Latifist (Williams) jäi ta maha rohkem kui sekundiga.

Ajaloolise tõe huvides olgu lisatud, et Vips tegi kõigi 23 ringi jooksul sisuliselt testisõitu, kui aga üritas vajutada kiireimat ringi, segas selle ära Latifi. Teisel katsel sai ta boksimeestelt ka pisut pragada, kui sai käskluse mingit seadet muuta ja võttis selleks hoo maha. Miks sa nii tegid, pidanuks sõitma täisgaasil edasi, noomiti boksist.

Vabatreeningu lõpus tänas Vips kõiki, et võimaluse sai. Talle vastati, et said hästi hakkama ja saime palju andmeid.

Oma põhilises ehk F2-sarjas hoiab Vips pärast kolme võistlusnädalavahetust kaheksandat kohta – ta on küll kahel korral kerkinud poodiumile ja sõitnud kuuest sõidust kolmes välja ka kiireima ringi, ent sisse on lipsanud ka apsakad – nii enda prohmakad, kui ka tiimipoolsed vead. Ka Barcelonas on Vips põhikohaga ametis ikka Hitechi tiimis: F1 vabatreeningule eelneb F2 trenn ning otsa järgneb kvalifikatsioon.