USA profituur noomis alaliidu tähtsat nina, kelle tõttu pidi Kristin Tattar keset võistlust 9aastasele tütrele järelevaataja leidma

Meenutagem juhtunut. Eestanna soovis Champions Cupi otsustavat ringi veeta koos tütrega, kuid ühel hetkel tuli info, et Isabel ei tohi ema juures olla, sest caddy peab vastavalt reeglitele olema vähemalt 13 aastat vana. Seega pidi Isabel minema rahva sekka ja Kristin leidma talle keset võistlust järelevaataja. Vastasel juhul ähvardanuks disklahv.

„Olin väga segaduses ja mu süda kloppis sel momendil, aga ma ei suuda ette kujutada, et olen 9aastasena võõras riigis ja mul palutakse oma vanema juurest lahkuda ning jalutada võõrastega. Oleksin tema asemel ilmselt nutnud, aga ta oli nii tubli ja läks ühe vabatahtlikuga kaasa. Olen uhke, et ta on nii vapper!“ kiitis Tattar pärast võistlust Instagramis.