Vihalaviini alla mattunud Soome võrkpalliäss selgitas, miks jäi sõja kiuste Venemaale: lahkumine maksnuks ligi miljon eurot!

Soome võrkpalli üks säravamaid tähti, 29aastane libero Lauri Kerminen sai kodumaal kõva kriitika osaliseks, sest jäi sõjast hoolimata Venemaale ja tuli hiljuti Moskva Dinamoga riigi meistriks. Nüüd rääkis ta Soome meediale suu puhtaks ja tõdes, et need on olnud tema elu raskeimad kolmd kuud.