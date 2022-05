ÄGE! Henri Veesaarest saab Arizonas Kriisa meeskonnakaaslane

18aastase ja 2.08 pika Veesaare kohta öeldakse portaalis, et tegemist on omal positsioonil vanuseklassi ühe parima mängijaga. Lisatakse, et Arizona Wildcatsis on teda juba ees ootamas viis eurooplast: kaasmaalane ja eelmise hooaja Wildcatsi üks parimaid mängijaid Kerr Kriisa, leedukatest vennad Azuolas ja Tautvilas Tubelis, rootslane Pelle Larson, Prantsusmaa kodakondne Adama Bal ja hiljuti ülikooliga liitunud serblane Filip Borovicanin. Ühtlasi tähendab Veesaare liitumine seda, et Wildacatsi rivistuses on NCAA tiimide seas kõige rohkem välismängijaid. Veesaare senine meeskonnakaasalane Realis Baba Miller liitus muuseas hiljuti Gonzaga ülikooliga.

Ja jätkatakse: „Veesaar on osav pikk, kellel on aga veel arenguruumi. Tema pikad käed ja laiad õlad teevad temast suure ohu korvi all, kus ta surub palle muretult ülalt alla, kuid tal on ka hea kolmepunktivise. Ta on oma positisooni kohta keskmisest suurem söötja, kes suudab hea väljakunägemisega palli kaaslastele jagada. Tema oskused visete blokeerijana on muljetavaldavad, kuid üldisest jõust jääb tal füüsilises mängus veel puudu. Samas on tema keha selline, mis võimaldab tal juba lähimas tulevikus lihaste arvelt mõned kilod juurde saada.“