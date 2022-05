Euroopa meister Karmen Kaljula: lapsepõlves kogetud rasked ajad on mind tugevaks teinud

Kõik on võimalik, kui sa tahad tippu jõuda. Hiljuti varustusega jõutõstmise EMil lamades surumises kuldmedali võitnud Karmen Kaljula on seda hiilgavalt tõestanud. Ta on nelja aastaga kükis, jõutõmbes ja lamades surumises isiklikku rekordit parandanud koguni 100 kilo võrra.