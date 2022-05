Hädine Hyundai, geniaalne Grönholm, ropendamine, Pirelli ning teised Portugali ralli reedese päeva võitjad ja kaotajad

Kaotaja: Pirelli. Tõsielusarjas „Tüdrukute õhtu“ kaaslast otsinud suvaline lambivend Romet teatas kaamerate ees vankumatu enesekindlusega, et tal on uueks hooajaks leping soolas Kalev/Cramoga. Loomulikult naised uskusid teda, mistap imestasin nende sinisilmsust ja lihtsameelsust. Portugali etappi vaadates sain aru, et ma pole sugugi parem. „Oleme töötanud selle kallal, et rehvid oleksid vastupidavamad,“ ütles reede hommikul vankumatu enesekindlusega Pirelli esindaja ning ilmselgelt ma uskusin teda. Aga rallipäev tuletas meelde, et kui usud Itaalia mehe jutust veerandit, siis saad ikka poolega petta.