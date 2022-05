Seitsme mehega Pärnu surus tartlased põlvili ja asus finaalseeriat üks-null juhtima

Inspira telekanalile antud mängujärgses intervjuus nentis Robert Valge, et võit ei tulnud kergelt, kuid miks ka oleks pidanud? „Tartu on ülikõva vastane, hästi ebamugav ja agressiivne,“ tunnustas ta oma endist koduklubi. Ta ei jäänud sugugi rahule ka sellega, et teisel poolajal vastased järele lubati, selle asemel et turvalist edu hoida. „Pigem ise andsime ära, lubasime neil kaitses ära panna. Aga see pole meie mäng,“ ütles Valge.