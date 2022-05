Eesti (tipp)vasaraheitjad treenivad kabelimatsu kartuses

Eesti vasaraheite kuldajad jäävad eelmise sajandi eelviimasesse kümnendisse, kui Jüri Tamm noppis olümpiamängudelt kaks pronksi ja MMilt hõbeda. Praegu on aga tekkinud uus tõusulaine: kolm sportlast pürivad täiskasvanute tiitlivõistlustele ja kaks tulevikulootust on täitnud noorte EMi normi. Paraku pelgavad nii vasaraheitjad kui ka treenerid, et varsti pole neil enam kuskil harjutada ja see tähendaks kabelimatsu.