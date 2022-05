Ragnar Klavani kolm finaali (ja kaks karikat) ühe päevaga

Arvestades, et Ragnar Klavan on lennanud oma karjääris kõrgemalt, kui ükski teine Eesti jalgpallur, pole mehe kodus just ülemäära kulda ja karda. Floraga tuli ta 2003 Eesti meistriks, 2009 AZ Alkmaariga Hollandis ja siis aastal 2022 võitis kodune vutilegend Paide Linnameeskonnaga Eesti karika.