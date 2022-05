Mayweather tegi vahelduseks lõbusat pulli

Floyd Mayweatheri esitused poksiringis pärast erruminekut on olnud kahetised: kui vastane on nimekas ja ta tahab televaatajalt välja pigistada viimase kui sendi, siis ta kasvõi tassib rivaali lõpukellani. Kui tal on aga vastasest ükskõik, siis on sõumatsi reaalselt ka lõbus vaadata.